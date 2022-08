Johnny de Mol keert in oktober terug op de buis met Restaurant Misverstand

In Restaurant Misverstand runnen relatief jonge mensen met verschillende vormen van dementie gezamenlijk een eetcafé. De meesten hebben geen enkele ervaring in de horeca, maar in voorgaande seizoenen werden zij bijgestaan door chefkok Ron Blaauw en De Mol als presentator.

Het is voor De Mol zijn terugkeer op televisie nadat hij eind april in zijn talkshow HLF8 had meegedeeld voorlopig te stoppen met het presenteren van die show. Dat deed de 43-jarige presentator na een nieuwe beschuldiging van wangedrag. Deze anonieme aangifte volgde op een eerdere aangifte van De Mols ex Shima Kaes, die hem beschuldigt van mishandeling tijdens hun relatie in 2015.