Johnny de Mol blijft verteller van het kerstverhaal, ondanks aangifte van mishandeling

KRO-NCRV ziet in alle ophef rond Johnny de Mol geen reden om hem te vervangen als verteller van het kerstverhaal, volgende week op NPO 1. Tegen de bekende presentator werd gisteren aangifte gedaan voor mishandeling en poging tot doodslag. Die werd namens De Mols ex-verloofde Shima Kaes ingediend door haar juridisch adviseur Karim Aachboun.

Tijdens De Nationale Kerstavond van KRO-NCRV, dat op kerstavond vanaf 22.30 uur te zien is op NPO 1, vertelt Johnny de Mol het aloude kerstverhaal. Dit onder het mom: ‘als we niet met z’n allen naar de kerstnachtviering kunnen, komt de kerstnachtviering naar jou’. De vertelling, live vanuit de Domkerk in Utrecht, wordt afgewisseld met kerstliedjes van Simone Kleinsma, Edsilia Rombley, de 3J’s en een kerstkoor.

Dat De Mol door zijn ex-verloofde Shima Kaes wordt beschuldigd van ernstige mishandeling en dat daar gisteren aangifte van werd gedaan, is voor de omroep geen struikelblok. Een woordvoerster houdt het bij een algemene, schriftelijke reactie. ,,We zijn ervan overtuigd dat Johnny de Mol een hele mooie invulling gaat geven aan de Nationale Kerstavond op 24 december. Johnny weet als geen ander een bijbels verhaal een hedendaags gezicht te geven: een eeuwenoud verhaal relevant te maken in de wereld van nu.”

Volgens de door Kaes’ juridisch adviseur Karim Aachboun ingediende aangifte, gaat het om drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij Johnny de Mol zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. De aangifte en het materiaal dat als bewijs moet dienen, zijn ingezien door deze website.

‘Absurd’

Naast onder meer foto’s waarop de verwondingen van Kaes zichtbaar zijn, is er een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’. Ook is er een opgenomen telefoontje waarin Kaes de zoon van mediamagnaat van John de Mol beschuldigt van mishandeling. In het gesprek ontkent hij niet dat er handtastelijkheden waren, maar stelt hij dat hij Kaes nooit zomaar uit het niets heeft geslagen.

Johnny de Mols advocaat Peter Plasman noemt deze beschuldigingen absurd. ,,Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun", liet hij weten aan deze website. ,,Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na zes jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun.”

Plasman verwijst naar een eerdere aangifte die hij namens de familie De Mol deed tegen Karim Aachboun. Dit als reactie op een brief van Kaes’ juridisch adviseur die voorstelde tot een “schikking” te komen. De familie beschouwde dit schrijven als chantage en deed aangifte van “afdreiging”.

Volledig scherm Johnny de Mol met zijn toenmalige verloofde Shima Kaes voor aanvang van het Gouden Televizier Ring Gala 2014 in theater Carré. © ANP Kippa