John van den Heuvel niet in studio RTL Boulevard vanwege dreiging

Vanavond werd hij noodgedwongen geïnterviewd via een verbinding met de studio van De Telegraaf.

De misdaadverslaggever van De Telegraaf en maker van verscheidene televisieprogramma's wordt al sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), vanwege zeer ernstige dreiging uit het criminele milieu.



Risico te groot

Nu vindt de Amsterdamse 'driehoek' van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg het risico te groot dat tijdens een uitzending van RTL Boulevard een aanslag wordt gepleegd op de studio midden in de Amsterdamse binnenstad. Dat de uitzending elke dag op hetzelfde tijdstip is, speelt mee.



De journalist baalt er stevig van dat hij uit de studio wordt geweerd. ,,Ik ben zeer teleurgesteld dat ik niet meer in de studio kan komen. Ik begrijp dat dit de consequentie kan zijn als er bepaalde dreiging is, maar ik vind dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu," zegt Van den Heuvel.



,,Deze stap is niet ingegeven doordat ik dit graag wil of doordat RTL dit graag wil, maar dit is op dwingend aangeven van de overheid. Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten blijven doen, maar het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken valt.”

Volledig scherm © RTL Boulevard

Nederlaag journalistiek

De misdaadjournalist hoopt dat de maatregel van korte duur is. ,,Dit is precies wat criminelen beogen. Dit is een nederlaag voor degenen die in woord belijden dat journalisten hun werk moeten kunnen doen. Het is ook een nederlaag voor de journalistiek."



Over details van de dreiging wil de journalist noch de overheid mededelingen doen.



Overigens is Van den Heuvel zeer te spreken over de wijze waarop de DKDB hem nu al bijna een jaar voortdurend beveiligt. ,,De DKDB doet echt wat het kan en legt er veel eer in me mijn werk te laten doen. Des te vervelender is het dat ik nu toch op deze manier beperkt word in mijn functioneren.”

Burgemeester

De woordvoerder van 'de driehoek' wil maar summier reageren. ,,Vanwege een dreiging kan Van den Heuvel niet fysiek aanwezig zijn. Dit is door de driehoek van Amsterdam besloten en voor de uitvoering hiervan is overleg gevoerd met RTL en Van den Heuvel."



Burgemeester Halsema benadrukt dat de driehoek de beslissing 'met de grootst mogelijke tegenzin heeft genomen', maar dat 'de risico's voor de Amsterdamse bevolking te groot zouden zijn' als niet was ingegrepen.