John van den Heuvel gepikeerd door Jinek-incident: ‘Kwaadwillende personen kunnen dit ook’

John van den Heuvel zal voorlopig niet meer bij talkshows aanschuiven zolang de beveiliging niet op orde is. Dit laat hij weten via zijn werkgever De Telegraaf . De misdaadjournalist schoof gisteravond aan bij Jinek juist om te praten over de beveiliging waarmee hij leeft. Diezelfde aflevering werd later onderbroken door twee demonstranten uit het publiek.

Van den Heuvel laat aan de krant weten: ,,Vooropgesteld, ik was al weg op het moment dat het gebeurde. Afgesproken was dat ik alleen aan tafel zat op het moment dat mijn onderwerp werd besproken. Maar deze jongens zaten toen al in het publiek, op enkele meters afstand. Nu was het onschuldig wat ze deden, maar als zij zo makkelijk erin slagen iets te doen, kunnen kwaadwillende personen dat ook.”



De uitzending van Jinek werd gisteravond korte tijd verstoord door actievoerders die inbraken om een statement over het WK voetbal in Qatar te maken. ,,Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!” zo riep een van hen.



Het incident baart Van den Heuvel niet alleen zorgen over zijn eigen veiligheid. ,,Ik was ’not amused’ door wat er gebeurde, mijn beveiligers ook niet, en heb dat ook laten weten. Overigens is het voor andere prominente gasten, zoals ministers en hoogwaardigheidsbekleders, cruciaal dat de beveiliging optimaal is.”

Detectiepoortjes

Hij denkt dat er twee oplossingen zijn om dit te voorkomen. ,,Je kunt de beveiliging in de studio’s sterk opschroeven. Alleen met een handscanner mensen controleren, zoals nu vooral gebeurt, is simpelweg niet voldoende. Dan heb je waarschijnlijk echt detectiepoortjes nodig. De andere oplossing is geen publiek meer toelaten.”



RTL liet eerder vandaag al weten niet blij te zijn met het incident. ,,Veiligheid heeft uiteraard onze hoogste prioriteit, al kunnen we niet ingaan op vragen over de exacte veiligheidsmaatregelen. We zullen in de uitzending van vanavond hier dan ook zeker op terugkomen.”



Het was de derde keer in korte tijd dat er een incident plaatsvond in een uitzending van Jinek. Eerder lijmde een klimaatactivist zich vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens inviel voor de zieke presentatrice. Een week later liepen ook enkele boze Oranjesupporters uit de uitzending.

Bekijk het fragment hier terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: