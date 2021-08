John van den Heuvel emotioneel bij Jinek-special Peter R. de Vries: 'Kan niet naar die beelden kijken’

Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft vanavond in een speciale Jinek-aflevering emotioneel gereageerd op de dood van Peter R. de Vries. De Eindhovense crimefighter verscheen voor het eerst in het openbaar nadat hij de afgelopen weken ‘bewust de luwte had opgezocht’. ,,Je zit vol verdriet en boosheid. Dit was een inktzwarte zomer”, vertelde Van den Heuvel met een brok in de keel.

De uitzending van Jinek staat zondag in het teken van Peter R. de Vries. Eva Jinek blikt in de aflevering terug op de dood van de misdaadverslaggever en praat met haar gasten over de nasleep van zijn overlijden.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel, die al langer extra beveiligd wordt vanwege ernstige bedreigingen, schuift voor het eerst sinds lange tijd weer aan in een talkshow. ,,Het is fijn om weer aan het werk te gaan”, zo begon hij zijn gesprek met Jinek. ,,Maar er hangt wel een wolk en een schaduw overheen. De glans is er voor mij wel een beetje af. Ik hoop dat dat nog terugkomt.”

Afschuwelijk

Het is voor Van den Heuvel nog steeds moeilijk te bevatten dat De Vries er niet meer is, zegt hij. ,,Het is nog steeds heftig. Ik kan ook niet naar die beelden kijken”, verwijst Van den Heuvel naar de filmpjes die kort na de schietpartij via WhatsApp circuleerden. ,,Toen het net gebeurde kreeg ik al snel een van die filmpjes op mijn telefoon. Dat was afschuwelijk. Aan de andere kant - en dat klinkt misschien raar - ben ik blij dat ik het gezien heb. Dat het in kan dalen. Dat wat je vreesde, ook is gebeurd. En dat je het kan plaatsen. Maar het echt bevatten, dat is nog heel moeilijk.”

Kort na het overlijden van zijn collega vroeg Van den Heuvel zich af of hij wel moest doorgaan met zijn werk, maar stoppen gaat hij toch niet. ,,Ik krijg veel steun, ook van mijn directe omgeving en daar gaat het natuurlijk om. Dat sterkt mij in mijn gedachte. Dat tuig zou misschien heel graag willen dat ik zou stoppen, maar dan zit ik tot het einde van mijn leven gefrustreerd op de bank. Dan laat ik iets heel moois afpakken door deze mensen. Laten we in vredesnaam niet in angst leven, want dan hebben zij gewonnen. Dat mag nooit gebeuren.”

Dit artikel wordt aangevuld

