John Legend is Kanye West dankbaar voor carrière

Ook al had Legend een normale baan, zodra hij thuiskwam, begon hij aan het schrijven van nummers. In die periode leerde hij Kanye kennen, die zijn producer werd. ,,Het is interessant, want hij startte zijn carrière als producer, en dat was ook zo toen wij samenwerkten. Hij had veel moeite met aan de man brengen dat hij ook een artiest was," zegt Legend over de rapper.



Dat Legend uiteindelijk het goede pad is opgegaan, heeft hij dus deels te danken aan de samenwerking met Kanye. De zanger is tijdens zijn carrière al beloond met een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony, wat hem de titel geeft van 'EGOT-winnaar'. Slechts 14 anderen doen hem dat na.