John deelt droevig nieuws en Expeditie Robinson-ster stapt in huwelijksbootje

Met video Actrice Elle Fanning doet boekje open: ‘Als 16-jarige geweigerd voor rol omdat ik niet sexy genoeg was’

Actrice Elle Fanning (25), bekend van films als Maleficent en de serie The great, heeft ontluisterende details gedeeld over haar ervaringen als jonge vrouw in Hollywood. Liet ze eerder al weten dat ze een rol misliep vanwege haar Instagram-account, nu vertelt ze over de ‘walgelijke’ dingen die ze te horen kreeg over haar uiterlijk.