John de Wolf opa geworden, Roxeanne hekelt vochtproblemen

Oud-profvoetballer en voetbaltrainer John de Wolf is vandaag opa geworden! Op Twitter deelt hij een video met beelden van het nieuwste telg.

John de Wolf on Twitter Vandaag Opa geworden v n mooie kleinzoon💙🎉trots, mooi, emotioneel en erg blij 💙💙 https://t.co/MkDcuqfUTe

Roxeanne Hazes kan ieder moment bevallen, maar de brunette heeft vandaag nog genoten van een duik in het water. Een probleempje: terug in de boot komen was een stuk moeilijker. '91 kilo and counting. Vochtproblemen', grapt ze bij de foto.

Echt de meest heerlijke dag gehad met mijn liefste lieverd @erikzwennes. 😍❤️ Weer terug in die boot komen ging ook helemaal hartstikke mooi. 👍🏻 #91kiloandcounting#vochtproblemen Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 28 May 2018 om 12:02 PDT

Dat Douwe Bob gek is op zijn viervoeter Tammy mag duidelijk zijn: het hondje gaat overal mee naar toe. Vandaag heeft de zanger echter besloten dat Tammy even anders door het leven gaat, namelijk als een zeehond.

Zeehondje! Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 28 May 2018 om 6:20 PDT

Mariska Bauer dacht eindelijk een romantische serenade van Frans te krijgen, maar dat ging niet helemaal op. Na één zin vroeg hij al om een bakje koffie. Balen voor de blondine...

Heb ik eindelijk een liefdesserenade !!! Wil die koffie 🙄 Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 28 May 2018 om 12:00 PDT

De kiekjes van vakantieganger Anna Nooshin blijven binnenstromen. Ze deelt een foto waarop ze in een gekleurde bikini op een boot zit, al is het plaatje niet van vandaag. 'Ben nu niet op een boot, maar dat zou ik wel willen', schrijft ze erbij.

Swipe right #notonaboattoday #idliketothough Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 28 May 2018 om 5:05 PDT

Isa Hoes brengt vandaag een ode aan haar twee kinderen op Instagram. De brunette heeft een weekend Parijs achter de rug met haar koters en dat heeft haar doen realiseren hoe belangrijk familie is. 'Deze twee zijn mijn pijlers, mijn basis', luidt het liefkozende berichtje.

Misschien n beetje filosofisch maar deze twee zijn mijn pijlers, mijn basis en na dit weekend Parijs voel ik weer hoe intens dankbaar en blij ik ben dat we samen dingen ondernemen, delen, bespreken en elkaar altijd respecteren. De een vliegt bijna uit, de ander ( gelukkig) nog even niet maar ..time goes fast! #genietendus #family #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@isahoes) op 28 May 2018 om 6:32 PDT

Het is nog even wachten tot het kleine ventje écht op de wereld is, maar William Rutten heeft in ieder geval het plaatje van de echo in zijn bezit. 'Ik heb dan wel niet de eerste foto gemaakt, maar lieve mensen, dit is mijn zoon!', schrijft hij er trots bij.

Ik heb dan wel niet zijn eerste foto gemaakt, maar lieve mensen dit is mijn zoon! 🍼🙌🏻🍼❤️ #baby #unborn #unbornchild #williamrutten #littlebrother Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 28 May 2018 om 2:36 PDT

'Broodje kip met Surinaamse saus + Coca-Cola', dat zag Jorgen Raymann op een reclamebord van de Hema staan. De cabaretier vraagt zich alleen af: wát is nu precies die Surinaamse saus? Zijn volgers reageren sarcastisch: 'Saus uit Suriname? Saus gemaakt van Surinamers?'

Surinaamse saus?🤨 Een foto die is geplaatst door null (@jorgenraymann) op 28 May 2018 om 1:27 PDT

Rico Verhoeven mag deze week weer de ring in en dat doet hem goed. Hij is naar eigen zeggen helemaal fit en weer scherp om te vechten. 'Wie is de volgende?', daagt hij zijn fans uit.

Fight week is finally here #glory54 #birmingham #done #ready #fit #sharp #whoisnext Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 28 May 2018 om 3:22 PDT

Babyshowers zijn helemaal hot en ook Toprak Yalciner ontkwam er niet aan. De hoogzwangere actrice voelde zich gisteren een echte bofkont en bedankt haar vrienden en familie vandaag voor het feestje. 'De kleine en wij zijn gezegend met jullie in ons leven!'

Kim Feenstra en zangeres Maan hebben gisteren een feestje gevierd na afloop van de Grand Prix. De twee meiden hadden het intens naar hun zin en besloten samen ook nog even een foto te maken.