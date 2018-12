John de Mol stuk blijer met kleinzoon dan met SBS 6

John de Mol (63) is ‘best tevreden’ over de prestaties die zijn mediabedrijf Talpa Network dit jaar heeft geleverd maar De Mol zou De Mol niet zijn of hij heeft nog specifieke doelen. Zo focust de mediamagnaat zich in 2019 vol op zijn commerciële tv-zender SBS 6.

Talpa kaapte in 2018 onder andere Voetbal Inside, Gordon en Johnny de Mol bij RTL weg. ,,Iedereen weet dat we het ANP en Stuk TV hebben overgenomen. Dat bij elkaar opgeteld, maakt dat ik terugkijk op een jaar waar ik best tevreden ben over wat we bereikt hebben’', blikt De Mol terug voor de camera van RTL Boulevard.

Tegelijkertijd meent hij dat zijn holding ‘nog een lange weg’ te gaan heeft. ,,Over Veronica ben ik tevreden, over Net 5 ben ik niet ontevreden, en over SBS 6 ben ik ontevreden. Dat kan iedereen zelf zien waarom.’' De Mol wil de zender volgend jaar ‘de volle aandacht’ geven om stappen te maken. Daarbij speelt 6 Inside, het nieuwe entertainmentprogramma van Albert Verlinde en Jan Versteegh, een belangrijke rol. ,,En er komen een aantal grote amusementsprogramma's aan, waarvan ik hoop dat ze meer gaan doen dan programma’s die we het afgelopen jaar rond die tijd hebben uitgezonden.’'

Quote Ik heb geksche­rend geroepen dat ik 44 advocaten op The Voice heb zitten John de Mol

Opa De Mol

Dance, Dance, Dance en It Takes 2 zijn volgend seizoen al op SBS 6 te zien. Over zijn poging zijn paradepaardje The Voice of Holland bij RTL weg te halen, zegt De Mol: ,,Ik heb gekscherend geroepen dat ik er 44 advocaten op heb zitten. Dat is natuurlijk een symbolisch getal, ze zijn op een hand te tellen. Helaas is de relatie met RTL niet geworden dan wat wij liever hadden gezien. Het is niet zo gek dat je als producent je succesnummers liever op je eigen zender hebt.’'

Maar De Mols hoogtepunt van dit jaar is geen zakelijke topper, het zit in de privéhoek. De mediamagnaat werd dit jaar voor het eerst opa nadat Johnny’s vrouw Anouk in april beviel van de kleine Johnny. De Mol, met een grote glimlach: ,,Het past bij de leeftijd maar ik moest er wel even aan wennen. Nu heb ik een mooie foto als screensaver op mijn telefoon staan. Ieder moment dat mijn telefoon gaat, zie ik dat mannetje weer.’’

Niet lang na de geboorte van zijn kleinzoon gaf De Mol al aan dat het onderwerp hem behoorlijk emotioneel kan maken. Zo zei hij: ,,Als je me aan het huilen wilt hebben, moeten we het lekker over m’n kleinkind gaan hebben. (…) Het is een ervaring, ik kan het bijna niet onder woorden brengen. Het is zo’n fantastisch gevoel als je voor het eerst zo’n klein hummeltje in je handen houdt en het is je kleinzoon.’’

Saturday mornings be like.. 💖🥳👊🏻🏴‍☠️ #kortnachtje #babyjohnny #lekkerknuffelen Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 22 Dec 2018 om 0:04 PST