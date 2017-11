John de Mol richt Talpa Network op en neemt Vakantieveilingen over

Talpa Network neemt ook e-commercebedrijf Emesa over. Dat bedrijf is vooral bekend van de website Vakantieveilingen en moet kennis van data inbrengen in het nieuwe moederbedrijf. Die kennis moet Talpa Network in staat stellen om gerichter reclame aan te bieden.

,,Het medialandschap en het mediagedrag van de consument veranderen. Op dit moment kunnen wij met een nieuw type mediabedrijf, Talpa Network genaamd, voorsorteren op de kansen die ons nog relevanter maken voor de kijkers, luisteraars en gebruikers van onze content. Wij geloven dat over alle kanalen heen content de driver is. Meer dan ooit kun je met content verhalen vertellen en mensen betrekken en verbinden, maar wel steeds meer op de tijd en plaats die de consument bepaalt. Daarom willen we altijd zichtbaar, hoorbaar en bereikbaar zijn. Met dit lokale netwerk zijn wij waar en wanneer dat het beste uitkomt voor de consument. Daar geloven wij in en daar gaan wij de komende jaren ook substantieel in investeren. Het is misschien gek, maar niet minder waar: in dit land is Talpa het enige grote mediabedrijf dat volledig Nederlands is. Op basis van dat feit durf ik te beweren dat wij de markt als geen ander kennen'', aldus De Mol in een verklaring.