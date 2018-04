John de Mol haalt ook Radio 2-dj Gerard Ekdom naar Talpa

Ekdom stapte in 2015 over naar NPO Radio 2, nadat hij in 1998 zijn carrière was begonnen bij 3FM. Na zoon Johnny de Mol, persbureau ANP en de heren van Voetbal Inside slaat John de Mol nu zijn slag met het aantrekken van de populaire dj. Ekdom neemt per september op Radio 10 de plek in van Lex Gaarthuis. Voor hem wordt naar een ander tijdstip gezocht.

Gerard Ekdom (40) presenteert sinds oktober 2015 de ochtendshow op Radio 2, voor BNNVARA. Daarvoor presenteerde hij bijna tien jaar Arbeidsvitaminen en bijna vijf jaar Effe Ekdom op 3FM. Gerard: ,,Ik heb het geweldig gehad bij de publieke omroep, maar ik ben toe aan nieuwe uitdagingen. Ik kijk uit naar een ochtendprogramma op Radio 10, de zender die alles in zich heeft om nog verder te groeien. Daarnaast krijg ik bij Talpa Network de kans om mijn creativiteit in andersoortige producties tot leven te brengen.''

Algemeen directeur van Talpa Radio, Menno Koningsberger, zegt dat Gerard Ekdom past in de strategie van Radio 10 om de komende jaren een groter publiek te bereiken. ,,Gerard is al heel lang een van de beste radiomakers van het land en tegelijk een ultieme muziekliefhebber en -kenner. Hij is de perfecte man om met zijn energie, creativiteit en humor de groei van Radio 10 verder te begeleiden.''

Peter de Vries, Hoofd Radio BNNVARA: ,,Gerard heeft een ongeëvenaarde, eigenzinnige en creatieve manier van radiomaken, gecombineerd met een enorme liefde voor en kennis van muziek. Dat is waarom veel luisteraars maar wat graag de dag met hem beginnen op NPO Radio 2. We vinden het erg jammer dat hij vertrekt bij BNNVARA, maar gunnen hem deze nieuwe uitdaging van harte. Gelukkig hebben we bij BNNVARA genoeg mensen in huis die de ochtendshow op Radio 2 kunnen invullen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.''