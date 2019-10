John de Mol blij met steun BN’ers in strijd tegen Facebook

De Mol heeft een rechtszaak aangespannen tegen Facebook om de advertenties te laten verwijderen. Maandag dient in Amsterdam een tweede zitting waarin de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Eerder liepen pogingen om de zaak te schikken buiten de rechtszaal op niets uit.

Lees ook John de Mol en Facebook nemen meer tijd voor onderhandelingen over bitcoinbedrog Lees meer

Een van de gedupeerde is Jort Kelder: ,, De impact realiseerde ik me pas in de loop van de zomer toen mensen zich bij mij melden: Ze zeiden: ‘Ik ben 800 euro kwijt’, Of: ‘Ik ben 8000 euro kwijt’. Er was zelfs iemand 60.000 euro kwijt. Dan begin je je niet schuldig te voelen, maar wel een kleine beetje verantwoordelijk. Het is bankroof. Ze zijn het geld gewoon kwijt. Heel verdorven wat ze doen”, aldus Kelder bij EenVandaag.

Aansluiten bij De Mol in de rechtszaak kon niet, aldus Kelder. ,,Dat kan juridisch niet zomaar. Als een zaak eenmaal loopt, kun je niet zeggen: wij doen ook nog even mee. Daarom hebben wij, los van John de Mol, gesteld dat we het hier mee eens zijn.”

Bijzonder schadelijk

In de verklaring stellen de BN’ers dat de advertenties bijzonder schadelijk zijn. ,,Veel consumenten zijn al gedupeerd en hebben grote sommen geld verloren. Degenen van wie de naam en foto worden gebruikt, worden er op aangekeken. Facebook is door de betrokkenen hier al verschillende keren op aangesproken maar weigert afdoende maatregelen te nemen. De advertenties blijven verschijnen. Facebook stelt dat zij slechts tussenpersoon is en niet tegen de advertenties kan en hoeft op te treden. Het is echter wel Facebook die het advertentiesysteem heeft opgezet, controleert en beheert en er veel geld mee verdient. Facebook loopt weg voor haar verantwoordelijkheid. Niet kunnen optreden is ook niet geloofwaardig, Facebook kan immers wel optreden tegen andere berichten met criminele inhoud waaronder haatzaaien en kinderpornografie. Wij begrijpen werkelijk niet waarom Facebook geen actieve maatregelen neemt om de advertenties tegen te gaan. Wij vinden dat aan deze praktijk nu eindelijk eens een einde moet komen. Als Facebook niet vrijwillig maatregelen neemt, moet zij daartoe worden gedwongen.”

Verschillende BN’ers - onder meer Herman den Blijker - hebben de verklaring inmiddels gedeeld op social media. John de Mol is blij met de steun. ,,Vanaf het moment dat ik mijn zaak tegen Facebook inzake de nep bitcoinadvertenties met misbruik van mijn naam en beeltenis ben gestart, hebben veel bekende Nederlanders hun steun aan mij betuigd”, aldus De Mol.

'Zeer op prijs’

,,Zij zijn slachtoffer van hetzelfde misbruik, iets wat we allemaal verschrikkelijk vinden omdat onwetende consumenten hier geld mee kwijt raken. Dat meerdere van deze bekende Nederlanders mijn zaak middels deze verklaring publiekelijk steunen, geeft aan hoe belangrijk ook zij deze zaak vinden. Ik stel hun gebaar zeer op prijs en hoop van harte dat mijn kort geding ertoe leidt dat het misleiden van consumenten door Facebook middels deze nepadvertenties nu echt op korte termijn stopt.”