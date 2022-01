John de Mol blaft werknemers op de werkvloer af: ‘Kundige en ervaren mensen, die niets mogen en durven’

De anekdotes over het micromanagement van John de Mol zijn talrijk. De muziekvolgorde in The Voice? De Mol heeft er een mening over. De letters in de nieuwsbalk van TV 538? Als John ze te groot vindt, dan worden ze kleiner. Een nieuwe jingle? De Mol moet ’m accorderen. ,,Soms vraag je je af waar John de Mol de tijd vandaan haalt, maar hij ziet alles”, zegt een oud-medewerker. ,,Als er een item is dat hem niet zint in Shownieuws, dan hangt hij dezelfde avond nog aan de telefoon met de hoofdredacteur.”



Ook bij The Voice is John niet die grote baas die op hoofdlijnen stuurt, integendeel. Jarenlang was hij zeer dominant aanwezig in de opnamestudio’s. Bij de repetities en liveshows gaf hij iedereen aanwijzingen. Ook bij andere Talpa-programma’s heeft hij die gewoonte, weten insiders.