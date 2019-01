Johan Vlemmix moet Patricia Paay 2000 euro betalen voor ‘sekspoppenplan’

Johan Vlemmix moet Patricia Paay 2000 euro betalen voor zijn ‘sekspoppenplan’. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmorgen besloten. De ondernemer had vorig jaar het idee geopperd om levensgrote sekspoppen te laten maken van bekende Nederlanders, onder wie Paay. Vlemmix heeft al aangekondigd in beroep te gaan.

De rechtbank noemt het plan ‘beledigend en onnodig kwetsend’ en vindt dat Vlemmix misbruik heeft gemaakt van de bekendheid van televisiepersoonlijkheid Patricia Paay. In januari en februari 2018 vertelde Johan Vlemmix in verschillende media dat hij in China een sekspop zou hebben laten maken die op Patricia Paay lijkt. De rechtbank oordeelt dat Vlemmix ‘beledigend en onnodig krenkend’ bezig is geweest door te wijzen op de ‘holtes die de pop zou bevatten’ en door te vertellen dat de pop ook zou kunnen plassen. Vlemmix maakte misbruik van de kwetsbare positie waarin Paay al verkeerde, oordeelt de rechter. ‘Bovendien was het heel eenvoudig geweest eerst even bij haar te checken of zij het een goed idee vond.’

Vlemmix moet ook de proceskosten betalen. De Brabantse ondernemer/entertainer hoeft verder geen excuses te maken en hoeft ook niet in de media te verklaren dat Paay niets met de pop te maken heeft. Want dat had Vlemmix nooit gesuggereerd, oordeelt de rechter.

Vlemmix was, gehuld in een jasje met pepers erop (‘voor een gepeperde uitspraak’), bij de uitspraak aanwezig. Patricia Paay was er niet.

Bijgesteld

Tijdens de zitting eind november besloot de rechtbank al dat Paay recht heeft op een schadevergoeding. Hoe hoog de vergoeding zou uitvallen, heeft de rechter dus vandaag bekend gemaakt. Patricia Paay eiste aanvankelijk 30.000 euro, wat ze tijdens de zitting nog naar beneden bijstelde naar 15.000 euro. De rechter had toen al aangegeven veel minder dan 30.000 euro toe te wijzen. Vlemmix vindt ‘alles boven de 500 euro’ sowieso geen redelijke vergoeding en stelt dat Paay niet heeft geleden onder zijn sekspopideetje. Hij stelt dat zijn voornemen slechts bij een idee is gebleven.

Tijdens de zitting bood Vlemmix zijn excuses aan, maar Paay noemde het te laat voor een spijtbetuiging. Overigens blijft de ruzie tussen Vlemmix en de showbizzdiva voortduren. Vlemmix deed onlangs aangifte tegen Paay wegens smaad, laster en belediging. Hij besloot ook een civiele procedure tegen haar aan te spannen.

Plasseksfilmpje

In een andere rechtszaak wist Patricia Paay al 30.000 euro schadevergoeding af te dwingen van website GeenStijl en twitteraar Eendevanger. Dat draaide om het feit dat zij het beruchte plasseksfilmpje van Paay hadden verspreid. Dat filmpje was gemaakt door een van Paay's exen. Na die rel kwam Vlemmix met zijn sekspoppenidee.

Het is overigens maar de vraag of Paay het geld van GeenStijl en Vlemmix in haar eigen zak kan steken. Een administratiekantoor uit Zuid-Holland zegt nog ruim 100.000 euro tegoed te hebben van Patricia Paay. Het kantoor liet beslag leggen op de claims van Paay. De schuld zou te maken hebben met de advocatenkosten die Paay heeft gemaakt.

Kijk hier waar Vlemmix uiteindelijk een pop van zichzelf maakte en niet van Paay: