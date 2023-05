Johan Nijenhuis maakt filmversie van geprezen musical Blind Date

In de geprezen musical van Christian Seijkens en Allard Blom spelen Freek Bartels en Brigitte Heitzer (als Bob en Jenny) twee wanhopige liefdeszoekers. ,,Op de planken zagen we één lange date aan een restauranttafeltje. In de film zullen we wat meer naar buiten treden’’, vertelt Nijenhuis. ,,Maar we behouden het intieme van de voorstelling.’’

Blind Date wordt de eerste filmmusical van de koning van de Hollandse ‘romkoms’ (Costa!, Verliefd of Ibiza, Marokkaanse Bruiloft). ,,Al zijn de liedjes relatief klein. We zullen de acteurs dus niet massaal in zang en dans zien uitbarsten. En of dat ook Freek en Brigitte zullen zijn, weten we nog niet. Dat zijn grote namen in de theaterwereld. Ik kan me voorstellen dat we uiteindelijk zullen kiezen voor acteurs die bekender zijn bij een filmpubliek.’’

‘Sprankelend en grappig’

Nijenhuis, die momenteel nog werkt aan Verliefd op Bali, zegt vooral te zijn gevallen voor de ‘sprankelende en grappige’ dialogen. ,,Heel veel musicals zijn vertalingen van hits uit het buitenland. Ik vind het fantastisch dat dit een volledig originele Nederlandse productie betreft die de harten van het publiek wist te veroveren. De uitdaging zit hem straks in de visualisering. Meestal denk ik vanuit beeld waarna de dialogen worden geschreven. Dat zal nu natuurlijk andersom zijn.’’

Blind Date, met ook Sanne Franssen in een belangrijke bijrol, ging op 10 oktober vorig jaar in première in DeLaMar en was met veel succes door het hele land te zien. De Musical Awards - deze voorstelling van De Theater BV scoorde liefst 8 nominaties - worden maandag 15 mei uitgereikt.

Volledig scherm Ook Sanne Franssen speelt in een rol in de geprezen musical Blind Date waarvan Johan Nijenhuis straks een filmversie maakt. © Annemieke van der Togt