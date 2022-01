Johan Derksen over eerste VI Vandaag: ‘Slechtste uitzending die we ooit maakten’

Johan Derksen blijft kritisch: ,,Het was denk ik de slechtste uitzending die we ooit gemaakt hebben”, reageert hij. ,,Het liep niet, dat heb je af en toe. Omdat we nu maar een uurtje hebben, wilden wij veel te veel onderwerpen bespreken. Dat werd proppen. We moeten er even aan wennen. Maar ik had er geen goed gevoel over. We hadden moeite met de korte duur. Dan laat je je toch opjagen, fok je elkaar op, dat was niet goed. Daarom kijk ik ook op van de kijkcijfers.”

Derksen, de grote voortrekker van deze dagelijkse ‘meningenshow’, zoals hij het programma omschrijft, zet de cijfers bovendien in perspectief. ,,Het is de eerste hè. Dan zijn de mensen nieuwsgierig. Je moet nu niet denken dat je het helemaal gemaakt hebt. De kijkers zijn niet gek. Die hebben heus wel gezien dat het geen goede uitzending was. Als je over een maand een miljoen kijkers hebt, dán doe je het goed. En als ik weet dat ik een slechte uitzending heb gemaakt, dan kan ik niet blij zijn met de kijkcijfers.”

Quote Als ik weet dat ik een slechte uitzending heb gemaakt, dan kan ik niet blij zijn met de kijkcij­fers Johan Derksen

Derksen schat in dat ze ‘de helft van de onderwerpen hebben laten liggen’. ,,Zo’n eindredactie moet natuurlijk een goed draaiboek hebben. Je kunt het niet hebben dat je na 25 minuten uitgepraat bent. Maar ik denk dat we wel minder onderwerpen moeten bespreken. Ik heb me er eerlijk gezegd wel over verbaasd, dat we ons met zoveel ervaring hebben laten opjagen. Belachelijk.”

Derksen was zeer tevreden over de eerste gast, Özcan Akyol, die deze maand twee keer aanschuift en daarna gaat bekijken of hij doorgaat. ,,Eus is prima, maar dat wisten we.” Overigens blijft de werkwijze van het trio hetzelfde. ,,We bespreken niks na, gaan meteen naar huis na de uitzending en vanavond ben ik redelijk op tijd, maar komt Wilfred gewoon weer vijf minuten voor het begin. Het voordeel: dan kunnen we ook geen ruzie krijgen. Dat is normaal gesproken de kracht van het programma, maar gisteravond dus even niet.” Vanavond schuift Wouter de Vries, de broer van Peter R., aan als gast.



