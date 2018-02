Johan Derksen brandt Roxeanne Hazes af: Ze kan er helemaal niks van

Alleen de naam van Roxeanne was al genoeg om Derksen een tirade te doen afsteken. Johan noemde de onderscheiding van de artieste binnen de nieuwe Edison-categorie Nederlandstalig 'een misverstand'. ,,Ze komt tegenwoordig regelmatig bij De Wereld Draait Door en dat moet ze niet doen, want dan moet ze live zingen'', begon hij zijn betoog over de zwangere zangeres. ,,Ze kan er helemaal niks van.''



Hoewel de jury van de Edisons er niet expliciet over sprak, meende Johan dat Roxeanne het beeldje had gekregen omdat de productie van haar single In Mijn Bloed zo goed zou zijn. Maar volgens Derksen, die zelf ook in de platenindustrie heeft gewerkt, heb je niet per se talent nodig om een leuk nummer te op te nemen.