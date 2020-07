Joey: ‘Ik word gezien als iemand waar Gaby overheen loopt’

,,Als we samen zouden zijn gezien, dan zou dat een hoop verpesten. Dat is ook hoe het moest gaan’’, vertelt Joey in een interview met De Limburger. Over of hij en Gaby nog samen zijn, kan hij niets zeggen. Uit de blosjes op zijn wangen is op te maken dat hij gelukkig is in de liefde. ,,Volgende week gaan we het zien’’, doelt hij op de laatste reünie-aflevering van De Bachelorette.

Gisteren liet Joey (25) op Instagram los dat het datingavontuur voor hem een ‘rollercoaster van emoties’ was. ,,Er is gelachen, er is gehuild. Vriendschappen gesloten en herinneringen gemaakt voor het leven.’' Kijkers hebben de fitnessfanaat volgens hem in zijn puurste vorm leren kennen. ,,Dit is wie ik ben, dit is wat ik ben. Ik heb me volledig opengesteld op camera. Dit is zeker niet makkelijk, maar ik vind dat over dit soort dingen gepraat mag worden. Al zien veel mensen mij hierdoor als een zwak persoon, iemand waar Gaby overheen loopt. Dit is zeker niet waar! Leer mij kennen en je weet hoe sterk ik ben! Mijn verleden maakt mij sterk en ik zou voor iedereen deze kracht willen.’'

Dat benadrukt hij opnieuw aan De Limburger. ,,In de afleveringen werden soms mijn problemen erg uitgelicht. Dat vind ik jammer, alsof ik erin ben blijven hangen. Maar ik heb er geen last meer van. Ik ben er overheen en het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik heb echt een leuke en spontane kant.’’

Enquete Poll Zijn Gaby en Joey nog samen? Absoluut

Ik denk het niet Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Zijn Gaby en Joey nog samen? Absoluut (21%)

Ik denk het niet (79%)

Bekijk hier de grote ontknoping.