Joëlle Witschge en neefje van Henny Huisman weer uit elkaar

,,Hoe is het met de liefde?!", vroeg Van der Lende nietsvermoedend aan Huisman tijdens zijn programma. Toen het neefje van oud-presentator Henny Huisman vervolgens wegliep, kreeg de radio-dj uitleg van Huismans broer, Jordy. ,,Ik neem het ff over. Dit is dus een primeurtje, jongens. Hij had een relatie met Joëlle Witschge, maar volgens mij nu niet meer!", verklaarde hij. ,,Echt een te gekke meid. Ik vind het jammer", voegde hij er later nog aan toe.



Sander kwam na enkele seconden weer terug om zelf ook nog uit te leggen waarom de romance van korte duur was. ,,Ben je vreemd gegaan?", was het eerste wat Van der Lende aan hem vroeg. ,,Nee, dat niet. Het ging ff te snel. Op het moment dat het aan ging kwam het in alle media. En dan ja, gaat het een beetje als een nachtkaars uit."