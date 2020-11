Jochem Myjer komt met coronaversie van Irritatiefactortje

De Leidsche cabaretier kan door de coronacrisis al langere tijd niet optreden, maar moest toch zijn ei kwijt. En dus pakte hij een nummer uit zijn show De Rust Zelve erbij en toverde deze om in een coronaversie. ‘Bellen met de zaak met krijsende kinderen in je huis, of je bent al bij de supermarkt en je mondkapje ligt nog thuis, het is een irritatiefactortje’, zingt Myjer, die tegelijkertijd de kijkers vermaakt met wat gekke bekken.



Myjer lanceerde het lied gisteren op zijn social media-kanalen. Op YouTube is de video inmiddels meer dan 72.000 keer bekeken. ‘Jochem, dit is gewoon goed. Het klopt helemaal. Gewoon geniaal!’, reageert een fan. En iemand anders: ‘Dit beeldt toch perfect uit hoe we ons voelen tijdens deze coronaperiode!’



De cabaretier is overigens niet de eerste die zijn liedje in een nieuw jasje steekt. Vorige week bracht Richard Groenendijk het lied Tebbie nou op je muil? uit, gezongen door zijn alter ego Jopie Parlevliet. Het nummer ging direct viral, iets wat Groenendijk niet had verwacht. ,,Het is hartverwarmend, we hadden kippenvel op onze armen”, zei hij tegen deze site.