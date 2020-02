Joaquin Phoenix en Renee Zellweger beste acteurs

Acteurs Joaquin Phoenix en Renee Zellweger hebben zondagnacht de twee belangrijkste acteursprijzen gewonnen bij de Oscar-uitreiking. Phoenix werd bekroond als beste acteur voor zijn rol in Joker , Zellweger kreeg haar tweede beeldje voor haar rol in Judy , over de laatste maanden van actrice Judy Garland.

Phoenix hield een lange, emotionele speech over de ongelijkheid in de wereld. ,,Films kunnen de stemlozen een stem geven, of het nou gaat om ongelijkheid op het gebied van ras, sekse, lhbti-rechten of dieren’’, stelde Phoenix. ,,We moeten blijven vechten tegen het idee dat één ras of soort of geslacht belangrijker is dan een ander en het recht heeft anderen te overheersen.’’

Hij wees erop dat de wereld steeds meer ,,losraakt van de natuur. We geloven onterecht dat we als mens het centrum van de wereld zijn. Dat is een heel egocentrische gedachte.’’ Ook pleitte hij voor het vergeven van fouten. ,,Ik ben soms geen goed mens geweest, ik heb fouten gemaakt. Maar omdat heel veel mensen in deze zaal mij een nieuwe kans hebben geboden, sta ik nu hier.’’

Zellweger bedankte haar ouders, ,,die hier in dit land kwamen met niets en geloofden in de Amerikaanse droom.’’ Ook eerde zij Judy Garland, die zelf nooit een Oscar won. ,,Het afgelopen jaar stond voor mij in het teken van Judy. Helden als zij, of Neil Armstrong of Bob Dylan of Martin Scorsese, helpen ons. Inspireren ons. En helpen ons het beste in onszelf te vinden. Ze herinneren ons wie we zijn en kunnen zijn. En we moeten hun gedachtengoed over inclusiviteit en gulheid blijven uitdragen.’’