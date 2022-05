Jo de Meyere en Bruni Heinke bij première musical Dagboek van een Herdershond

Jo de Meyere speelde de rol van de jonge kapelaan Erik Odekerke in de televisieserie en Bruni Heinke de rol van Miete. Andere rollen werden vertolkt door onder anderen Ko van Dijk en Renée Soutendijk. De serie werd een daverend succes en is uitgezonden in onder andere Duitsland, Finland en Zuid-Amerika.

De hoofdrollen in deze musicalversie worden gespeeld door Angela Schijf, William Spaaij, Joes Brauers, Suzan Seegers, Nandi van Beurden en Anne-Mieke Ruyten. De regie is in handen van Servé Hermans en Albert Verlinde produceert de musical. In april werd bekend dat Dagboek van een Herdershond is verlengd tot en met 17 juli.