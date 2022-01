Jip (26) is ongeneeslijk ziek, maar voor dochtertje Ava (2) geeft ze alles: ‘Mama, niet huilen hoor’

Ava is de grote trots van Jip en Max. Zij is degene die ervoor zorgt dat Jip alles aanpakt om in ieder geval zo lang mogelijk te blijven leven. Er gaat geen rem op, Jip en Max nemen Ava overal mee naartoe waar ook ter wereld. Toch is Jip niet altijd zo vrij geweest. Toen ze in 2013 te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, zag ze alleen maar een donkere toekomst voor zich.



,,Toen ik te horen kreeg dat ik dit had dacht ik meteen: oh nee, nu kan ik nooit kinderen krijgen of een relatie hebben,’’ vertelde ze vanavond aan presentator Tim Hofman. ,,Wie wordt er nou verliefd op iemand die mogelijk binnen een paar jaar doodgaat?’’ Gelukkig was daar Max, die ze ontmoette tijdens een van haar reizen. Vanaf dat moment veranderde alles voor Jip. ,,Ik dacht altijd, ik neem geen kind, maar dat is zo gebaseerd op angst,’’ vertelt ze. ,,Wie weet ben ik er nog wel gewoon heel lang. Ik wil gewoon kinderen.’’