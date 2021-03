Jinek baalt van 'wildste uitzending ooit': 'Veel schade voor dit programma’

ophef baudetDe opzienbarende bijdrage van cabaretier Martijn Koning over politicus Thierry Baudet gisteravond in de talkshow Jinek, heeft veel schade berokkend aan het programma. Dat zei presentatrice Eva Jinek vanavond. ,,Het was een fair en hard gesprek aan tafel, tot de laatste vijf minuten. Toen veranderden de spelregels en was het niet meer eerlijk”, erkende Jinek.

Aan het einde van de uitzending verliet Baudet de tafel tijdens de ‘roast’ van cabaretier Martijn Koning. Daarin refereerde Koning onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. Ook haalde de cabaretier de deels Indonesische afkomst van de FVD-politicus aan. Allemaal uitspraken die voor groot ongemak bij de gasten aan tafel zorgden, blikt Jinek onder andere met Marc-Marie Huijbregts terug.

,,Ik trad uit mijn lichaam”, vertelt Jinek over de ‘wildste uitzending ooit’. ,,Ik zat te wachten op een kantelpunt, maar ik hoorde alleen maar nare dingen en dacht: wanneer verandert dit? Ik ben niet iemand die snel op haar mondje is gevallen, maar ik was wel even stil”, aldus de presentatrice, die zich door de beledigingen ‘overvallen’ voelde. Hoewel ze niet verantwoordelijk is voor wat een cabaretier in haar programma zegt, baalt ze ontzettend van wat er is gebeurd. ,,Dit is mijn programma en het gaat om mijn reputatie. Ik ben hier niet blij mee. Dit heeft veel schade voor dit programma en voor wat wij maken en daar baal ik onwijs van.”

Excuses

Toch had ze niet het idee dat ze vroegtijdig moest ingrijpen.,,Ik vind het nogal wat om bij een performance in te grijpen. Toch?” Naderhand nam Jinek contact op met Baudet om haar excuses aan te bieden. Baudet was volgens Jinek niet blij dat zijn gezin er bij werd gehaald.

Om die reden wil de presentatrice voortaan weten wat haar gasten gaan doen. Jinek wist niets over de inhoud, omdat de cabaretier die niet wilde delen. ,,Ik wil om en nabij weten wat iemand gaat doen, want ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn gasten”, vertelt Jinek. Ze zegt ook dat ze haar gasten niet als een ‘stuk rood vlees’ in ‘een safaripark’ wil gooien.

Kritiek

Veel mensen begrepen dat Baudet de tafel verliet. ,,De enige keer dat ik Thierry Baudet gelijk gaf bij Jinek was toen hij wegliep bij de laffe pseudo-roast van Martijn Koning”, schreef Jochem van Gelder.

Sommige kijkers, zoals Freek de Jonge, namen het echter voor Koning op. ,,Je vraagt een cabaretier zijn ding te doen, en hij doet dat op zijn manier”, aldus de 76-jarige komiek. Hij noemde het “inmiddels bijna een cliché dat Baudet tijdens een uitzending wegloopt om indruk te maken”.

Reactie Koning

In een korte verklaring liet Koning weten dat RTL zijn tekst niet heeft ingezien. ,,Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien”, stelt Koning. ,,Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage.”

De cabaretier zegt heel blij te zijn met de vrijheid die hij van RTL krijgt op die plek. ,,Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel.”

Trending

Door de ontstane ophef is hashtag #KijkgeenJinek trending op Twitter. Daarmee roepen twitteraars mensen op niet meer naar de talkshow te kijken. Wanneer een woord of een hashtag trending is, betekent het dat veel mensen er tegelijk over berichten.