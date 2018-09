Jimi (69) blaast 'de boel op' in knock-out The Voice Senior

De zestiger uit Vught wist twee weken direct al indruk te maken. Bij de eerste noten van James Browns It's A Man's Man's Man's World draaiden alle coaches hun stoel om. Vanavond was het opnieuw feest. Waar bij sommige talenten de coaches lafjes reageerden, gingen nu de handjes in de lucht. ,,Natuurlijk moet jij op een stoel en natuurlijk moet jij naar de finale'', riep Angela Groothuizen uit. Volgens Joling zat 'alles erop en eraan'. ,,Weer blaas je de boel op. Alles ging mee uit zijn pannendak!''

De in Indonesië geboren Bellmartin is het muziekvak niet vreemd. Hij had een eigen band en was achtergrondzanger voor onder andere grootheden als The Tramps, Percy Sledge, Lou Rawls en Eric Burdon. ,,Mijn moeder woonde bij me en toen zij ziek werd, kon ik maar één ding doen en dat was voor haar zorgen. Het ergste vond ik dat de band de WW in moest. Ik heb mijn moeder acht jaar verzorgd. Ik dacht: ik pak het zo weer op, het optreden, maar dat heeft heel lang geduurd'', legde hij vlak voor zijn auditie uit.