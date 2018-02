Jim is grote winnaar The voice of Holland 2018

De zoetgevooisde Jim van der Zee heeft het geflikt: de 23-jarige conservatoriumstudent heeft The voice of Holland 2018 gewonnen. Tijdens de bloedstollende finale liet hij levensliedprinses Samantha Steenwijk, zangkanon Demi van Wijngaarden en de ingetogen Nienke Wijnhoven achter zich en sleepte hij een platencontract én een nieuwe auto in de wacht.

Jim had slechts vijf seconden nodig. Al bij de eerste, indrukwekkend lage noten van zijn auditienummer Amar Pelos Dois wist coach Anouk dat ze moest drukken. Deze artiest moest ze hebben. Want, zo wist ze meteen, dit was een finalist.



Tot haar blijdschap koos de zanger - bij zijn auditie gekleed als een ware troubadour, compleet met hoedje - voor de Haagse rockdiva. Wat volgde was, zonder overdrijving, een zegetocht. Een opeenstapeling van positief commentaar van de coaches, week na week.



Hij bezorgde Anouk, die naar eigen zeggen een 'zwart hart' heeft, kippenvel. Hij belichaamde de reden waarom Sanne Hans aan het programma meedoet. Hij was van internationaal niveau, vond Ali. Hij bracht volgens Waylon een unieke spanning in de zaal: ,,Jim gaat weer optreden, wat gaat hij doen?''

Nonchalant

Ja, Anouk vond hem wel wat te nonchalant overkomen. Dat kon weleens op arrogantie lijken, vreesde ze. En hij had wat sturing nodig. Wat uitdaging. Als het aan Jim lag, zong hij elke week kleine gitaarliedjes. Te veilig, vond zijn coach, die hem ook moderne popnummers in de maag splitste. Maar ook dat kon hij. Denk aan de hit Human van Rag'n'Bone Man in de tweede liveshow.



Maar de meest onuitwisbare indruk had hij een week eerder al gemaakt. Met een stem als zachte, donkere, karaktervolle whisky bracht hij de klassieker Vincent van Don McLean ten gehore. Het regende tienen van de coaches. Dat was tot dan toe alleen Sandra van Nieuwland gelukt, bekend van seizoen drie.

Kimberly

Alleen die andere topfavoriet, Kimberly Maasdamme, stond nog tussen Jim en de overwinning in. Haar uitvoering van Michael Jacksons Earth Song in de tweede liveshow was ook goed voor vier tienen en volgens de coaches een prestatie van wereldklasse. De strijd der tienentitanen leek aanstaande, tot de halve finale van vorige week.



De coaches gaven geen cijfers meer, hadden geen invloed op de uitslag. Het lot van de talenten lag in handen van de sms'ende kijkers. En die gaven gedoodverfde winnares Kimberly te weinig stemmen; ze moest naar huis.

Trofee

Dat betekende overigens niet dat het vanavond een gelopen race was. Levensliedfanaat Samantha Steenwijk treedt al veel op in het land en kent talloze beroemde collega's, zoals André Hazes en Wolter Kroes. En die riepen hun duizenden volgers vandaag fanatiek op om voor hun vriendinnetje te stemmen.



Het mocht niet baten. De stemmers lieten niet nóg een keer een favoriet lopen en kroonden Jim tot de grote winnaar van de grootste tv-talentenjacht van Nederland.



Een mooie carrière ligt, met een beetje geluk, in het verschiet. Morgen gaat Jim om de tafel met de mensen met wie hij al jaren samenwerkt. Om plannen te maken, over de toekomst te praten. Om te beslissen of hij zijn studie wel af gaat maken, nu hij bijna is waar hij al jaren zo graag wil zijn.



Maar eerst gaat hij naar huis. En waar hij zijn trofee gaat zetten, dat weet hij al. ,,In mijn camper.''