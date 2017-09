Jim Bakkum stort zich weer op muziekcarrière

,,Ik heb erg veel zin om de komende tijd samen met La Foux en Sony Music te gaan werken aan nieuwe muziek", reageert Jim. La Foux is het muzieklabel van Brahim Fouradi, in samenwerking met Sony Music. Fouradi liet vorig jaar mei via Twitter weten een album te willen maken met Jim. Hij reageerde toen met: ,,Wow, weet niet of dat gaat lukken hoor."



,,Ik sta open voor allerlei muzikale verrassingen en samenwerkingen en ben benieuwd wat er voor muzikaals uit gaat komen", zegt Jim nu nadat hij zijn krabbel had gezet. ,,Ik kan niet wachten om iedereen het resultaat te laten horen."



Wanneer nieuwe muziek van Jim verwacht kan worden, maakt Sony Music later bekend. Jim, die onlangs zijn eerste kinderboek uitbracht, heeft de komende maanden zijn handen vol aan de nieuwe musical On Your Feet! In de musical over het leven van Gloria en Emilio Estefan vertolkt Jim een van de hoofdrollen.