Jim Bakkum maakt droom waar met solo theatertournee

Het heeft even geduurd, maar Jim Bakkum (32) ziet eindelijk een van zijn muzikale dromen uitkomen. De zanger en acteur beleeft vandaag de première van zijn solo theatertournee KLEIN in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Iets waar Jim al aan het begin van zijn carrière van droomde.

Toen de zanger in 2002 in één klap wereldberoemd werd in Nederland dankzij de talentenjacht Idols zag hij zichzelf al in het theater staan. ,,Het begin van mijn carrière was natuurlijk een tikkeltje hysterisch. Ik verlangde er toen al heel erg naar om in kleinere zalen op te treden en om dichterbij het publiek te staan. Het voelt nu alsof de cirkel rond is’’, vertelt Jim aan BuzzE.

De afgelopen jaren stonden voor de zanger vooral in het teken van films, musicals en zijn gezin. Maar het idee van een theatertournee bleef kriebelen. ,,Ik vond het lastig. Ik wilde niet aankomen met: dit is mijn voorstelling, kom allemaal kijken.’’ Totdat Jim vorig jaar bedacht een show te vullen met de mooiste Nederlandstalige nummers. ,,Ik heb de afgelopen jaren zoveel mooie liedjes mogen zingen. We hebben daar een duidelijk thema aan kunnen hangen. Dat maakte dat ik het nu wel aandurfde.’’

Beleving

Het was voor de zanger wel ‘een crime’ om te moeten kiezen welke twintig nummers hij zou zingen in KLEIN. ,,Voor ieder liedje dat je kiest, moet je een andere laten gaan. Maar uiteindelijk kun je niet alle nummers doen die je wilt doen. Ik ben blij met wat het is geworden. De voorstelling heeft echt een kop en een staart.’’

Een van de favoriete rode draden van zijn show is het besef dat elk liedje wel iets moois heeft. ,,Ik zing bijvoorbeeld Smakelijk eten, dat kinderen op de basisschool zingen voordat ze gaan lunchen en Toeter op m’n waterscooter, wat natuurlijk meer een nummer is waarop je staat te hossen in de kroeg. Maar het gaat niet om wat je zingt, maar om hoe je het zingt en het overbrengt. Dat verandert de beleving.’’

Nieuw album

Tussen de nummers door vertelt Jim het publiek over zijn jeugd, carrière en gezin. ,,Dat vond ik wel eng, want het is heel persoonlijk en je geeft je bloot. Maar ik ben blij dat ik het doe. Met de liedjes erbij ben ik erg trots op wat we hebben neergezet.’’

Een album van de nummers uit KLEIN gaat er niet komen, maar Jim hoopt dit jaar wel met een nieuwe plaat uit te brengen. ,,Ik ben al heel lang bezig om meer tijd daarvoor te maken, maar ik heb het door de drukte van andere projecten steeds vooruit moeten schuiven. Ik hoop dat het dit jaar gaat lukken, maar echt haast heb ik er niet mee. Ik wil wel goed de tijd kunnen nemen om iets moois af te leveren.’’