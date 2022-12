Jim Bakkum en Marlijn Weerdenburg in jury Op zoek naar...

derksen kritisch 'Enorme knal' bij kerstpromo verergert tinnitus Wilfred Genee: 'Het is echt klote'

Wilfred Genee heeft gisteravond in De Oranjewinter een oproep gedaan aan de jonge kijker om op te passen voor gehoorschade. De 55-jarige presentator heeft al een tijdje last van zware tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd. ,,Ik kan uit eigen ervaring zeggen: het is helemaal niet fijn. Het is echt klote.”

