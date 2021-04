Jill kan niet wachten Big Brother-liefje Thomas te zien: ‘Ik hoop dat corona voorbij is’

Gesloten winkels, geen festivals of avondjes stappen en beperkt bezoek van vrienden of familie: Jill, Nick en Liese besloten alle hysterie rondom corona achter zich te laten en lieten zich opsluiten in een huis waar ze dag en nacht met camera’s werden gevolgd. Via online livestreaming en dagelijks op televisie konden kijkers de ontwikkelingen volgen. Hun deelname aan Big Brother (RTL 5) betekende ook dat ze geen flauw benul hadden van wat zich buiten afspeelt; telefoons en andere vormen van informatievoorziening waren niet toegestaan.



Morgen staat de drie finalisten echter een grote dag te wachten: ze verlaten de woning en een van hen - de winnaar - gaat zelfs met een groot geldbedrag naar huis. De Nederlandse Jill heeft geen idee wat ze moet verwachten. ,,Ik hoop dat corona voorbij is, maar ik denk het niet. We hebben krantenartikelen gekregen en dat zag er niet best uit. Ik hoop dat de cijfers flink zijn gedaald” legt ze uit.