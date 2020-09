Jessie wil weer in blootje op het strand, 538-nieuwslezeres Jo is moeder geworden

Daphne Deckers ’ Insta-leven is heus niet altijd glamoureus.

Geen festivals of uitgaansleven, dus maken Johnny de Mol en Fred van Leer er maar een feestje van in de auto.

Chantal Janzen heeft last van een melancholische maandag.

Nicolette van Dam heeft klaarblijkelijk een schildpad die klaar is voor deelname aan The voice of Holland.