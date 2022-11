Jessie Jazz Vuijk had miskraam: ‘Onze bubbel vol met liefde klapte in één seconde’

Jessie Jazz Vuijk (27) heeft een miskraam gehad. Dat laat de voormalig Miss Nederland, die een relatie heeft met presentator Kaj Gorgels (32), weten op Instagram. ‘Onze bubbel vol met liefde klapte in één seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag’, schrijft ze.

Vuijk beschrijft de miskraam als ‘heftig en verdrietig’. Haar lichaam gooide alles er in een mum van tijd uit. Ze was omringd met mensen met wie ze nauw samenwerkt. ‘Ik heb me nog nooit zo gedragen en verbonden gevoeld. (...) Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk maar na een intens uur kwam er rust, vertrouwen, liefde.’

Ze schrijft dat ze ‘het zieltje’ nog steeds dichtbij voelt. ‘Zwangerschap is vanaf moment één een volledige overgave. Het heeft mij nu al veranderd. Met tranen in mijn ogen en een hart vol liefde en vertrouwen, voel ik je dichtbij.’ De voormalige Miss Nederland, die met meer dan 300.000 volgers op Instagram nu influencer is, ervaart de miskraam niet als ‘een mislukking’. ‘Alsof dit moest gebeuren om alvast ruimte te maken. En ik kan niet anders zeggen, het heeft veel in beweging gezet.’

Vuijk ervaart veel steun van haar vriend Kaj Gorgels, die tot dit seizoen presentator was van Expeditie Robinson. ‘Er is geen man op aarde man met wie ik dit liever aanga. Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie. Ik ben nog verliefder op je geworden dan dat ik al was. Ons kindje komt er, dat weet ik 100 procent zeker.’



Het stel, dat sinds 2018 samen is, woont sinds vorig jaar op Ibiza. Het is niet bekend hoe lang Vuijk al in verwachting was. Ze had het nieuws al wel met een aantal mensen om haar heen gedeeld.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: