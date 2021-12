Jessie J over verliezen van haar baby: ‘Nog nooit zoveel pijn gevoeld’

De Britse ster kreeg bijna twee weken geleden te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet meer klopte. Hoewel ze ‘overweldigd’ was door verdriet en haar emoties niet onder controle had, besloot ze haar concert in Los Angeles gewoon door te laten gaan. ‘Mijn ziel heeft het nodig’, luidden haar woorden.



De 33-jarige zangeres, bekend van hits als Price Tag en Nobody’s Perfect, komt vandaag enigszins op die uitspraak terug. Ze stelt op dat moment in haar werkmodus te zijn geschoten en daarnaar te hebben gehandeld. ‘The show must go on-mentaliteit reageerde vóórdat het mens in mij dat deed’, schrijft Jessie, die zich daardoor vooral druk maakte om hoe ze tijdens het concert het publiek moest vertellen waarom ze 'afwezig’ was. ‘De waarheid is dat ik gewoon keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het nog niet verwerkt. En ik had geen idee wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar ook fysiek na die show.’