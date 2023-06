Jessie J onthult voor het eerst foto’s van vader van kindje

‘Ah, fuck it. Ik kan toch geen geheimen bewaren met al deze liefde in me’, schrijft Jessie bij de foto’s. ‘Fijne eerste Vaderdag, lieverd. Het staat je goed.’ Colman, een 39-jarige basketballer, is Deens-Israëlisch. In Denemarken was het maandag Vaderdag.

Eerder deze maand maakte Jessie bekend dat ze moeder was geworden van een jongen. ‘Hij is mijn hele wereld. Het gaat geweldig met hem en mij. Ik geniet van elke seconde en kan niet geloven dat hij hier is en van mij’, schreef ze toen. De zangeres, bekend van hits als Price tag en Nobody’s perfect, heeft in 2021 een miskraam gehad, waarover ze nog regelmatig vertelt op sociale media.



Kort na die miskraam ontmoette ze Colman. ‘Hij was als een lichtstraal. Hij verlichtte mijn donkere dagen. Het was een wervelwind van liefde en een wonder dat we op natuurlijke wijze zwanger raakten zonder één probleem’, schreef ze een tijdje terug in een Instagram Story.

Jessie voegde destijds toe dat ze ‘dankbaar’ is voor Colman en dat hij haar ‘veel van de beste geschenken van mijn leven’ heeft gegeven.

