Jessie J kan niet meer zingen: ‘Maar ik weiger te playbacken’

Popster Jessie J (33) kan sinds enkele maanden niet meer zingen. De Britse artiest heeft last van hevige maagzuuroprispingen, waardoor haar keel beschadigd is geraakt en er knobbeltjes zijn ontstaan. Ze heeft allerlei behandelingen geprobeerd, maar lijdt nog elke dag pijn. ‘Ik doe alles wat ik kan om weer live te zingen. Ik ga niet playbacken. Dat weiger ik’, schrijft ze op Instagram.

Jessica Cornish, zoals Jessie J echt heet, voelde afgelopen februari ineens een aanhoudend brandend gevoel in haar keel. Ze dacht simpelweg te veel gezongen te hebben in de studio en keek het even aan. Maar toen ze uiteindelijk een dokter bezocht, bleek ze knobbeltjes in haar keel te hebben.

Die waren vermoedelijk ontstaan doordat ze zure oprispingen had, maar gewoon door was blijven zingen. Het is nog altijd onduidelijk waarom ze zo’n last heeft van maagzuur. Vermoedelijk komt het door de hormonen die ze vorig jaar moest slikken toen ze tijdelijk doof werd en bij haar de ziekte van Menière werd vastgesteld, een aandoening aan het gehoor- en evenwichtsorgaan die ook kan leiden tot duizeligheid.

Quote Alle doktoren hebben gezegd: als ik weer ga zingen, komen de knobbel­tjes gewoon weer terug Jessie J

Drie maanden hetzelfde eten

‘Maagzuur zorgt ervoor dat de stembanden samentrekken en blaartjes ontstaan’, schrijft de Price tag-zangeres. Ze begon meteen maagzuurremmers te slikken en hield met grote moeite twee weken lang haar mond. Het werkte niet. De maanden daarna probeerde ze van alles. Ze kreeg acht keer een camera in haar neus bij zes verschillende doktoren, at drie maanden lang exact hetzelfde voedsel en ging aan de acupunctuur. ‘En ik heb nog steeds elke dag dezelfde pijn’, concludeert ze.

Dankzij minimaal gebruik van haar stem zijn de knobbeltjes inmiddels verdwenen. ‘Maar alle doktoren hebben gezegd: als ik weer ga zingen, komen ze gewoon weer terug’, aldus Jessie. De zangeres doet er momenteel alles aan om ‘te herstellen wat stuk is’. ‘Ik ga niet playbacken. Dat weiger ik’, aldus Jessie, die juist bekendstaat als een krachtige vocaliste.

Quote Man, wat is het zwaar om niet te zingen. Het is mijn leven en alles wat me gelukkig maakt Jessie J

‘Het is mijn leven’

Hoe onmogelijk dat nu nog is, blijkt wel uit een video die ze onlangs deelde. Het was een fragment dat ze had opgenomen voor haar spraaktherapeut, die wilde horen hoe haar stem eraan toe was. In het fragment zingt ze haar nieuwe lied I want love, dat ze sinds het eerste inzingen nog geen enkele keer heeft kunnen vertolken vanwege de pijn. Al na enkele woorden kreeg ze het te kwaad:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Man, wat is het zwaar om niet te zingen’, schrijft Jessie. ‘Het is mijn leven en alles wat me gelukkig maakt.’ Dankzij de steun van haar fans heeft ze de kracht om door te zetten. ‘Het is belangrijk dat je sterk genoeg bent om ook zwak te kunnen zijn’, aldus Jessie. ‘Jullie reacties maken me aan het huilen, dank je, dank je, dank je.’

Nu ze niet kan optreden en zingen, gebruikt Jessie humor om zichzelf overeind te houden. Zo liet ze beelden van haar doktersbezoeken in een deel van haar videoclip monteren voor een post die ze vandaag deelde. ‘Als iemand nog kortingscodes heeft voor een nieuw lichaam, stuur dan even een berichtje’, grapt ze.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: