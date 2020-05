Jessica Simpson woest over bodyshamend artikel Vogue

Singer zei in het artikel: ,,Er was een jaar dat Jessica Simpson samen met haar toenmalige vriend John Mayer was uitgenodigd. Ze droeg een jurk van Michael Kors, waar haar borsten ongeveer uitvielen. Eenmaal aan tafel lagen haar borsten bijna op haar bord. Het was alsof ze me aankeken. John Mayer ging ze daarna ook nog eens betasten. Dat was het moment waarop ik dacht: maar natuurlijk, doe lekker waar je zin in hebt en stoor je vooral niet aan je tafelgenoten.”

Simpson reageerde via sociale media met de bekende foto waarop Sophia Loren afkeurend kijkt naar de weelderige boezem van Jayne Mansfield. ,,Ik voel me vandaag ook een beetje Jayne Mansfield, omdat Sally Singer het nodig vindt om mij te bodyshamen. Ik heb gedurende mijn volwassen carrière veel opmerkingen over mijn lichaam gekregen, maar om zoiets in een, verder leuk, stuk over het mooiste evenement dat er is deze tekst te lezen gaat er bij mij niet in. Bovendien klopt het verhaal ook niet. Het is werkelijk te walgelijk voor woorden dat ik anno 2020, nota bene door een vrouw, belachelijk wordt gemaakt omdat ik borsten heb.”