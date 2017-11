Jessica Chastain: ik groeide op in armoede

Social media ontploft na ruzie Roeland en Shelly in Expeditie Robinson

In Expeditie Robinson was vanavond een nare ontsteking te zien op de bil van Shelly Sterk, waardoor ze pusbulten had gekregen. Het leverde haar veel pijn op bij het zitten en een slaaptekort. Ondanks deze blessure kwam Shelly de proef wél goed door. Dit was de druppel voor Roeland Fernhout. Als ze bij terugkomst op het eiland een meningsverschil krijgen over een paar bladeren als matras, barst de bom.