Jessica Biel reageert op antivax-rel: Het gaat mij om medische redenen

Al jaren wordt gefluisterd dat Jessica Biel, die een zoon heeft met Justin Timberlake, een vaccinatieweigeraar is, maar de actrice zegt nu dat ze niet tegen vaccineren op zich is. ,,Ik steun het dat kinderen gevaccineerd worden en ik steun ook dat families, samen met artsen, het recht hebben om zelf afgewogen medische beslissing te nemen", schrijft Biel op Instagram. ,,Mijn bezwaar tegen het wetsvoorstel gaat alleen over medische uitzonderingen. Mijn beste vrienden hebben een kind met een ziekte dat het weigeren van vaccinaties rechtvaardigt. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit grote gevolgen hebben voor het gezin."



Biel schrijft dat dit de reden is dat ze zich heeft uitgesproken tegen het wetsvoorstel en ‘niet omdat ik niet geloof in vaccineren, maar omdat ik geloof in de vrijheid voor families en artsen om te beslissen wat de beste medische behandeling is.’



Al eerder kwamen haar opvattingen over vaccinaties in het nieuws, maar nooit werd dat bevestigd. In 2015 vertelde een ingewijde aan In Touch Weekly dat de actrice gelooft dat vaccinaties complicaties kunnen veroorzaken.