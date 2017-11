Jeroen van Inkel neemt ochtendshow Henk Mouwe over

Video Bibi Breijman: Ja, ik ben verliefd op Waylon

11:08 Bibi Breijman heeft, na veel media-aandacht, eindelijk een boekje open gedaan over haar liefdesleven. In haar nieuwste vlog gaat ze in op haar relatie met de 37-jarige Waylon. ,,Ik vind het best wel heel, heel moeilijk om over mijn gevoel te praten op Youtube, maar ik ben gewoon verliefd en iedereen mag het weten."