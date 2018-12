Jeroen Spitzenberger in serie over Stanley H

Henry van Loon: Geniet van wat ik maak maar laat me met rust

7:07 Hij noemt zijn nieuwe programma persoonlijker dan ooit. In Onze Henry, dat vanavond in première gaat, vertelt cabaretier en acteur (conciërge Volkert in De Luizenmoeder) Henry van Loon over zijn overleden moeder. ,,Maar het wordt géén therapie.”