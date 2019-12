Jeroen Pauw stopt met talkshow op late avond

Op welke programma's Pauw zich wil concentreren, is nog niet bekend. Wel draait hij later in 2020 mee in de carrousel van wisselende presentatoren in de nieuwe talkshow op NPO 1. Het plan is elke avond een ander duo aan het hoofd van de discussietafel te zetten. Met wie Pauw eens per week een duo zal vormen, wordt later duidelijk.