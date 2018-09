Jeroen Pauw: Schande dat Lili en Howick worden uitgezet

Pauw ontving in de uitzending van gisteravond onder meer Gerald Roethof, de advocaat van Jos Brech, en de voorzitter van de Nederlandse politiebond Jan Struijs. Toen de uitzetting van Lili en Howick ter sprake kwam, werd snel duidelijk dat Pauw ziedend is over de werkwijze van de minister-president.



,,Eigenlijk is het gewoon schandelijk dat de minister-president over déze twee kinderen zegt: 'Die moeten het land uit anders heb je geen draagvlak', terwijl we honderen criminele asielzoekers hebben die hier helemaal niet thuishoren, die allang uitgeprocedeerd zijn of die helemaal niet zouden mogen. Die élke dag de boel verkankeren in onze samenleving. En die zijn hier gewoon!", foeterde hij aan tafel bij zijn gasten.



Ook Jan Struijs sloot zich volledig aan bij het standpunt van de presentator. ,,Wij zoeken nog 14.000 veroordeelde criminelen, daar hebben we geen tijd en geen geld voor. 2018: gaan we kinderen uitzetten", zei hij zichtbaar geïrriteerd. ,,Het is toch schandalig, je moet je kapot schamen als Nederland."