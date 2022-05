Jeroen herdenkt Bart en Gordon wordt fulltime carnivoor

met video Ruim 2,8 miljoen mensen zien AS Roma winnen van Feyenoord

De finale van de Conference League is woensdagavond door ruim 2,8 miljoen mensen gezien. Uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) blijkt dat de met 1-0 door de Italianen gewonnen wedstrijd in de Albanese hoofdstad Tirana het best bekeken programma van de dag is geweest.

10:23