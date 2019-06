Jensen: RTL liegt over einde talkshow

Kleindoch­ter Grace Kelly trouwt in grijs designjurk­je met Franse filmprodu­cent

13:36 Feest in de dwergstaat Monaco, daar is dit weekend Charlotte Casiraghi in het huwelijksbootje gestapt. De 32-jarige dochter van prinses Caroline en de kleindochter van wijlen Grace Kelly beloofde in het prinselijk paleis in Monaco trouw aan de Franse filmproducent Dimitri Rassam (37).