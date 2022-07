Jennifer Lopez trok 'vodjes' uit de kast voor huwelijk in Vegas

Foto'sGaat Jennifer Lopez trouwen, dan verwacht je een over the top-jurk. Zéker wanneer dat huwelijk in Las Vegas plaatsvindt. De zangeres leek echter alle aandacht op haar liefde voor Ben Affleck te willen vestigen. Tegen alle verwachtingen in trouwde Lopez afgelopen weekend in twee relatief simpele jurken.

J.Lo droeg uiteindelijk twee jurken op haar huwelijk met Ben Affleck. De eerste was een klassieke witte trouwjurk met boothals. Hoewel ze de ontwerper niet bevestigde, onthulde ze in een video van haar haarstylist Chris Appleton dat ze de jurk ‘al vele jaren’ in haar bezit heeft. ,,Ik heb deze jurk al zoveel jaren, en ik heb hem gewoon bewaard, bewaard, bewaard. En nu draag ik hem op mijn trouwdag,” zei ze.

Lopez’ tweede jurk, die ze aanhad toen ze haar jawoord aan Affleck gaf, was een witte kanten, off the shoulder bruidsjurk met lange mouwen, van de Libanese designer Zuhair Murad. Ze maakte de look af met een bijpassende sluier met kanten rand. Haar make-up was simpel: zachte smokey eyes en een perzikkleurige lippenstift, gecombineerd met volumineuze krullen.

Ben Affleck hield het overigens nóg simpeler. Volgens insiders droeg hij een pak dat hij al in zijn kast had hangen. De plek waar de acteur zich om moest kleden is het overigens ook waard om even te benoemen: waar Jennifer zich omkleedde in de kantine van de Las Vegas’ Little white wedding chapel, moest hij het doen met het ietwat groezelige, roze toilet. Al met al is het huwelijk van de twee allesbehalve een chique aangelegenheid, die je van twee supersterren van hun kaliber zou verwachten, te noemen.

Volledig scherm Ben Affleck en Jennifer Lopez tijdens hun huwelijk. © On the J'Lo

De twee mogen afgelopen weekend dan wel in het geheim getrouwd zijn, dat wil niet zeggen dat het koppel niet van plan is om nog een feest te geven. Volgens een bron willen de tortelduifjes de komende twee weken hun huwelijk nog een keer vieren, maar dan wel in het bijzijn van vrienden en familie. De insider in kwestie vertelde aan het Amerikaanse Page six dat het feest wellicht meerdere dagen zal duren. Vermoedelijk zou de zangeres de festiviteiten willen combineren met haar verjaardag. Op 24 juli blaast Lopez namelijk 53 kaarsjes uit.

Volgens de bron wil het koppel binnen twee weken iets organiseren voor ‘iedereen die ze graag zien, maar niet konden uitnodigen op hun huwelijk in Las Vegas’. Tijdens deze ceremonie waren namelijk alleen hun kinderen aanwezig. De gastenlijst voor het komende feest wordt beslist een stuk groter. In ieder geval kunnen zowel Casey Affleck, Matt Damon, Jimmy Kimmel als Drea de Matteo een uitnodiging verwachten.

