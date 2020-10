Jennifer Lawrence en Leonardo Dicaprio in nieuwe Netflix-film Don't Look Up

Netflix heeft woensdag de sterrencast bekendgemaakt van Don't Look Up. Naast Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio zijn ook Meryl Streep, Matthew Perry, Timothee Chalamet en Cate Blanchett te zien.

Don't Look Up gaat over twee astronomen die erachter komen dat de aarde over zes maanden geraakt zal worden door een meteoriet die de planeet mogelijk zal verwoesten. Ze doen hard hun best dat aan de mensheid te vertellen, maar niemand lijkt naar ze te luisteren.

Volgens verschillende Amerikaanse media gaan Lawrence en DiCaprio de sterrenkundigen spelen, maar Netflix wilde dat niet bevestigen. Wel maakte de streamingsservice bekend dat ook Ariana Grande een rolletje in de film heeft. Het is niet duidelijk of ze daarbij zichzelf speelt, of een personage.

Adam McKay

Don't Look Up wordt geregisseerd door Oscarwinnaar Adam McKay, bekend van onder meer The Big Short en Vice. De opnames gaan vooralsnog komende maand van start.