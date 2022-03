Jennifer Hoffman, Frank Lammers en Tibor Lukács spelen samen in nieuwe komedie

Advocaat Diekstra vindt uitspraken Anouk over The Voice zorgelijk

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere vermeende slachtoffers rondom het programma The Voice of Holland bijstaat, noemt het zorgelijk dat er nog steeds niet met alle betrokkenen is gepraat over de misstanden achter de schermen van de talentenjacht. Dat zegt hij na uitspraken die Anouk maandag deed op Radio 538.

28 maart