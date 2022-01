Jennifer Ewbank maakt ook melding van ‘ongepast handelen’ binnen The Voice

Jennifer Ewbank heeft ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens haar deelname aan The Voice of Holland. Dat meldt de zangeres vandaag op Facebook. ‘Ik heb de desbetreffende persoon daar toen beide keren zelf direct op aangesproken en het heeft mij niet verder achtervolgd.’

Ewbank spreekt eerst haar steun uit aan alle The Voice-kandidaten, medewerkers van het programma en de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel overschrijdend gedrag door ‘mannen vanuit een bepaalde positie’. Daarna deelt ze haar eigen ervaring.

‘Na het horen van de eerste headlines van afgelopen week had ik direct het juiste vermoeden over welke persoon het zou moeten of kunnen gaan’, schrijft de 34-jarige Ewbank, die in 2010 aan de talentenjacht meedeed. Volgens haar zijn er twee situaties geweest waarbij ‘ongepast gehandeld’ is richting haar als vrouw tijdens haar deelname. ‘Ik heb de desbetreffende persoon daar toen beide keren zelf direct op aangesproken en het heeft mij niet verder achtervolgd. Wel vond dit plaats in bijzijn van anderen op de werkvloer, waarvan ik het ontzettend kwalijk vind hoe er door de omgeving op werd gereageerd door erom te lachen. Blijkbaar werd zijn gedrag goedgekeurd’, schrijft de blondine.

Ewbank heeft de voorvallen destijds wel gedeeld met de mensen om haar heen, maar stelt ze: ‘Het was voor mij niet voldoende om er melding van te maken.’ Toch wil ze haar verhaal kwijt. ‘Dit is iets wat ik herken in berichten van anderen en hierom wil ik dit bericht delen.’

Schandalig

De zangeres noemt het ‘schandalig en onbegrijpelijk dat dit kennelijk al ruim elf jaar teruggaat.’ Ze vervolgt: ‘Nu blijkt dat het om structureel handelen gaat en niet om enkel een incident, kan ik alleen maar walgen van wat zich hier heeft afgespeeld en voel ik dat ik dat niet mag verzwijgen en moet opstaan binnen deze situatie. Om die reden heb ik inmiddels melding gemaakt van deze voorvallen.’

Ewbank heeft bewust niet op belletjes en berichten van de media gereageerd. ‘Het is dan ook niet mijn bedoeling om hierover in de media verder in detail te treden’, meent ze. ‘Voor iedereen die betrokken is geweest in welke vorm dan ook, ik wens jullie alle kracht’, sluit ze haar bericht af.

