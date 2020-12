Jennifer Aniston onder vuur om ‘coronakerstbal’: ‘Dit is niet iets om te vieren’

Supermodel Stella Tennant (50) plotseling overleden

24 december Het bekende Britse model Stella Tennant is op 50-jarige leeftijd plotseling overleden. Dat meldt haar familie in een verklaring aan lokale media. Tennant schitterde op de catwalk en in campagnes van grote merken als Calvin Klein en Burberry. In 2012 was ze naast Naomi Campbell en Kate Moss te zien tijdens de eindceremonie van de Olympische Spelen in Londen.