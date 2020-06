Jennifer Aniston en Lisa Kudrow houden eigen Friends-reünie: ‘Een stukje van mij stierf toen de show stopte’

Met de opnames van de eerder uitgestelde Friends-reünie in aantocht, draaiden Jennifer Aniston en Lisa Kudrow alvast een beetje warm door samen een videochat voor Variety op te nemen. Hierin spraken de twee over hun acteerwerk en haalden ze herinneringen op aan hun tijd bij Friends .

Kudrow, die de rol van Phoebe Buffay speelde, gaf toe het lastig te vinden om weer een vaste rol in een show aan te nemen. ,,Ik vind het prettiger om een gastrol te hebben, omdat ik denk dat je nooit meer zo’n hechte groep bij elkaar krijgt als wij destijds hadden. Het was veel meer dan alleen een leuke baan, we zijn allemaal nog steeds dol op elkaar en daarom werkte het zo goed. Er is als het ware een stukje van mij overleden toen de show stopte.”

Aniston, die tien seizoenen als Rachel Greene te zien was, bekende dat ze in thuisquarantaine meerdere malen een aflevering van de populaire jaren ‘90 heeft gekeken. ,,Ik vind het leuk om tijdens het zappen ineens in een aflevering te vallen..”

Met Courteney Cox, die Monica Geller speelde, had Aniston tijdens het thuiszitten ook een leuk moment. ,,Ze was een keer bij me en toen zijn we samen als twee nerds achter de computer naar Friends-bloopers gaan kijken. We hebben geschaterd van het lachen.”